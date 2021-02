IN RIMONTA Perché non è giusto fare differenze tra figli e figliastri, no? E così dopo la gamma SUV, dopo anche i commerciali (vedi Transit Plug-in Hybrid), Ford ibridizza pure la sua coppia di monovolume. S-Max Hybrid e Galaxy Hybrid sono già ordinabili anche in Italia: in breve, ecco il loro identikit.

KUGA DOCET Il sistema di tipo full hybrid che Ford monta su entrambi i modelli è il medesimo che adotta anche Kuga FHEV e comprende un motore a benzina a ciclo Atkinson a quattro cilindri da 2,5 litri, un motore elettrico compatto e una batteria da 1,1 kWh di energia. Il pacchetto sviluppa una potenza combinata di 190 CV e 200 Nm di coppia. Trasmissione affidata a un cambio automatico a variazione continua, la trazione è solo anteriore. Consumo combinato di carburante rispettivamente di 6,4 l/100 km (S-Max) e 6,5 l/100 km (Galaxy), emissioni CO2 di 146 g/km (S-Max) e 148 g/km (Galaxy), valori calcolati secondo il ciclo WLTP e paragonabili ai valori espressi dalle versioni diesel 2.0 EcoBlue. Salvo risultare migliori (anche del 10%) nel ciclo urbano, proprio in virtù delle proprietà dell'ibrido alle basse andature cittadine.

INDOLORE Poiché il pacco batteria si trova sotto il pianale del bagagliaio, sia S-Max Hybrid sia Galaxy Hybrid conservano la stessa capacità di carico delle altre versioni, ovvero 700 litri in configurazione 5 posti e rispettivamente 285 litri (S-Max) e 300 litri (Galaxy) con tutti i 7 sedili al proprio posto.

CONFIGURATORE Tre allestimenti disponibili per S-Max Hybrid (Titanium, ST-Line, Vignale), due allestimenti per Galaxy Hybrid (Titanium e V-Line). Di serie cerchi in lega da 17 pollici, luci di marcia diurna a LED, fari automatici, vetri posteriori privacy, e tra le dotazioni di sicurezza standard, riconoscimento della segnaletica stradale, assistenza al mantenimento della corsia, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e limitatore di velocità attivo. Listini S-Max Hybrid a partire da 42.350 euro, ma grazie agli incentivi Ford la cifra cala a soli 30.500 euro. Quanto a Galaxy Hybrid, listino da 44.150 euro, prezzo in promo (con rottamazione) da 31.800 euro.