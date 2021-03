COME CAMBIA IL BEST SELLER SVEDESE In casa Volvo è arrivato il momento di mettere mano alla XC60, SUV best seller degli svedesi e primo competitor di Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC nel segmento premium. Per questo 2021 in Svezia si sono concentrati su una serie di piccole modifiche al design, nuova tecnologia degli interni e funzionalità di assistenza alla guida aggiornate. Ma vediamo insieme di cosa si tratta.

SALE A BORDO L’ASSISTENTE GOOGLE Tutte le versioni della XC60 da maggio in poi utilizzeranno una nuova configurazione di infotainment supportata da Android Auto, con il nuovo software che coordina direttamente le app e i servizi Google. Si tratta di una tecnologia simile a quella utilizzata dal marchio gemello Polestar e che è stata adottata anche sulle ammiraglie S90 e V90. Il pacchetto multimediale è gestito attraverso il touchscreen verticale da nove pollici della XC60. Le funzioni di controllo vocale “hands free” sono ora appannaggio di Google Assistant, la navigazione è fornita da Google Maps e ulteriori applicazioni possono essere installate tramite Google Play Store, che è accessibile direttamente dal touchscreen di bordo. Gli acquirenti possono abbonarsi a tutte le nuove funzionalità di Google tramite una sottoscrizione definita “Pacchetto Servizi Digitali”. Accanto alla tecnologia di infotainment completamente nuova, la XC60 ottiene anche un hardware aggiornato per i sistemi di assistenza alla guida, con una nuova piattaforma contenente radar, sensori a ultrasuoni e telecamere. Volvo afferma che con la nuova tecnologia dei sensori di bordo, la XC60 vanta un migliore rilevamento dei pedoni e degli utenti della strada per affinare la funzionalità dei sistemi di frenata di emergenza automatica e di intervento dello sterzo. La guida semi-autonoma Pilot Assist ora fornirà un’assistenza più completa, che prevede l’intervento da fermo fino alle velocità autostradali.

UN LEGGERO MAQUILLAGE Ma veniamo alle modifiche di design per la XC60 che, come potete vedere dalle foto, sono ridotte al minimo. C’è un nuovo frontale, con una calandra rivista e un paraurti inferiore ridisegnato. Troviamo, poi, una selezione di nuovi colori per la carrozzeria e una maggiore scelta per le ruote con cerchi dal design inedito, ma nel complesso è un aggiornamento piuttosto leggero. Gli interni possono essere scelti con una selezione di nuovi rivestimenti privi di pelle, inclusa una soluzione in tessuto, chiamata City Weave. Infine, Volvo non ha rivelato alcuna modifica alla gamma di motori della XC60 per il 2021, ma le attuali soluzioni a quattro cilindri diesel e benzina ibrida da 48 volt, contrassegnate B4, B5 e B6, rimarranno a listino insieme alla variante T6 ibride plug-in e T8 Recharge. L’aggiornamento prezzi della gamma XC60 sarà disponibile a breve.