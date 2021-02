TRIS Prosegue a vele spiegate il percorso di elettrificazione della gamma di veicoli da tempo libero del Gruppo PSA (oggi Stellantis), così come delle rispettive edizioni da lavoro. E così dopo Opel Combo-e e Combo-e Life, e con Peugeot e-Partner in camera di chiamata, tocca ora al socio Citroen. Nuovo ë-Berlingo la variante mulspazio di ë-Berlingo Van, mostrato in anteprima già a gennaio. Stesso identikit meccanico, diversa la missione, non più commerciale, ma civile.

DESIGN All’esterno, ë-Berlingo si distingue per la presenza di alcuni elementi di personalizzazione specifici come il monogramma ''ë'' posto sulla calandra con i nuovi chevron e davanti al nome sul portellone, oltre a tocchi di colore Anodised Blue su paraurti e Airbump laterali. Lo sportellino di ricarica è ubicato al posto dello sportellino per il rifornimento del carburante.

INTERNI A bordo, sulla console centrale il controller ë-Toggle gestisce il cambio grazie alle funzioni Park, Reverse, Neutral, Drive e Brake. Un selettore permette di attivare le 3 modalità di guida (vedi sotto). Il touchscreen da 8 pollici integra poi nel suo menù una sezione “Energy” che dà accesso alle esclusive funzionalità elettriche del veicolo: flusso di energia (che indica il funzionamento del sistema di trazione elettrica in tempo reale con la modalità di guida selezionata, il motore elettrico e il livello di ricarica della batteria), statistiche di consumo (come il consumo medio per ogni viaggio espresso in kWh/100 km), o attivazione della ricarica differita o del precondizionamento termico dell'abitacolo. Un quadro strumenti digitale da 10 pollici ad alta definizione (di serie nella versione Feel Pack) offre infine una visualizzazione ottimale e una riproduzione moderna e rapida delle informazioni utili degli aiuti alla guida e della navigazione.

MOTORE La potenza di 100 kW (136 CV) e la coppia di 260 Nm del motore elettrico permettono a e-Berlingo di raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Tre diverse modalità di guida, dunque: Normal (80 kW/210 Nm) offre il miglior compromesso fra autonomia e prestazioni, Eco (60 kW/180 Nm) riduce il consumo di energia limitando le prestazioni dell’impianto di riscaldamento ed aria condizionata e contenendo la coppia e la potenza, infine Power (100 kW/260 Nm) restituisce le performance massime, anche con veicolo a pieno carico.

BATTERIE Posizionata sotto i sedili e il pianale di carico, quindi senza impattare sull’abitabilità di bordo, la batteria agli ioni di litio da 50 kWh di ë-Berlingo permette di percorrere fino a 280 km. È garantita 8 anni o 160.000 km (per il 70% della sua capacità). Un certificato di capacità della batteria viene rilasciato dopo il controllo effettuato dopo un anno o 20.000 km, poi alla fine di ogni intervento di manutenzione, ogni 2 anni o dopo 40.000 km.

RICARICA Disponibili 3 modalità: quella domestica richiede un cavo di tipo 2 (per ricaricare a casa o sul posto di lavoro o in un parcheggio) e ricarica al 100% in 15 ore circa, mentre la ricarica rapida privata o pubblica richiede l’installazione di una Wall Box da 3,7 a 22 kW, e un cavo di tipo 3. Il tempo di ricarica da 0 a 100% è di 7 ore e 30 minuti (Wall Box 7,4 kW monofase) o di 5 ore (Wall Box 11 kW trifase). La ricarica super rapida con cavo di tipo 4 da una stazione di ricarica pubblica fino a 100 kW con cavo incorporato nella colonnina permette infine di ricaricare la batteria all’80% in 30 minuti. Grazie all’app My Citroën è possibile, a distanza attraverso lo smartphone o il tablet, conoscere lo stato di carica e l’autonomia del veicolo, gestire il precondizionamento termico dell’abitacolo, e infine impostare la ricarica differita. A tali impostazioni si può accedere direttamente anche attraverso il touchscreen.

MISURE Due lunghezze: la versione M di 4,40 metri e la versione XL di 4,75 metri (35 cm in più tra il passo e lo sbalzo posteriore). A prescindere dalla versione, Berlingo può accedere a tutti i parcheggi grazie alla sua altezza inferiore a 1,90 metri. La versione XL dispone in particolare di un volume fino a 4.000 litri e una lunghezza di carico di 3,05 metri. Nelle concessionarie dal secondo semestre 2021, prezzi in fase di definizione. Ah, le versioni con motore termico non scompariranno. Non subito, almeno...