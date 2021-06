La Redazione Pubblicato il 10/06/21 h. 18:51

ALL NEW SUV Per l'iperdinamico brand Kia, MIMO 2021 (qui il nostro speciale) è occasione propizia per mostrare in anteprima al pubblico italiano nuova Kia EV6, SUV coupé 100% elettrico del quale già vi abbiamo proposto un assaggio nelle scorse settimane. Dell'avveniristica EV6 e delle strategie Kia verso un futuro sempre più a trazione ''green'' parliamo nella nostra intervista con Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & PR Director Kia Motors Italia. Guarda il video live da Piazza Duomo (e magari vi scappa anche un sorriso...).