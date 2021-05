CAMBIO DI STILE Una bella rivoluzione, sono queste le prime parole che mi vengono in mente osservando nuova Kia EV6. Sono passate solo poche settimane dal debutto della piattaforma E-GMP ed ecco che la Casa coreana stupisce tutti con un’auto a zero emissioni che rompe gli schemi e che traghetta il brand Kia nel mondo dell’elettrificazione 4.0. E in un periodo in cui la propulsione a batteria tende a omologare i contenuti tecnologici, Kia scommette tutto su uno stile originale per distinguersi in un segmento che di giorno in giorno si fa sempre più affollato!

CAMBIA LO STILE Con EV6 Kia è partita davvero da un foglio bianco, lasciandosi alle spalle i tratti stilistici che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Lasciatemelo dire il risultato è proprio sorprendente, le forme sono fluide e nette - il frontale tagliente e il parabrezza ben inclinato dialogano alla perfezione con fiancate snelle e con tanto di maniglie a scomparsa. Il posteriore invece va un po’ interpretato, anche se va detto che la vistosa fascia LED trasversale che sale verso il lunotto - per poi discendere - fa davvero un bell’effetto sfruttando alla perfezione geometrie finora inedite. Al debutto anche il nuovo badge della Casa: il logo non più inserito nella classica ellissi ma libero e con caratteri ben marcati. Classificare Kia EV6 non è facile, il padiglione alto e la struttura rialzata sono da crossover, ma osservando bene il profilo tetto e il lunotto spiovente non si può far altro che pensare a una coupé sportiveggiante - o meglio, una cross-coupé che a quanto pare sarà proposta anche in una grintosa versione GT.

INTERNI HI-TECH All’interno spazio a un cockpit digitale con schermi ricurvi riconfigurabili per infotainment e quadro strumenti entrambi da 12,3 pollici. Tanti i tasti a sfioramento, pochi quelli fisici raccolti sul volante e sulla penisola centrale dove si trovano il selettore di marcia e il pulsante d’avvio. Questa soluzione che apprezzo molto dà tanto spazio a guidatore e passeggero che possono muovere liberamente gambe e ginocchia. La vocazione green di EV6 si rispecchia anche in rivestimenti curati realizzati in materiale ecosostenibile, una scelta che a mio parere non ha davvero più nulla da invidiare a pelle e tessuto.

DIMENSIONI E TECNICA Lunga 4,68 metri per 1,88 metri in larghezza e 155 centimetri di altezza, l’elettrica coreana accoglie senza problemi una famiglia di quattro persone, con volumetrie interne che offrono tanto spazio sul retro e un pavimento totalmente piatto. Il bagagliaio è capiente e va da un minimo di 490 a un massimo di 1.300 litri con schienali reclinati, a cui si aggiunge il plus del vano sotto il cofano, che a seconda delle versioni può contare su 20 o 52 litri di capacità aggiuntiva. Le batterie al lito alloggiate all’interno della piattaforma E-GMP sono da 77,4 kWh che per la versione con trazione posteriore da 229 CV e 350 Nm si traducono in 510 km di autonomia. Quest’ultima scende a 490 e a 400 chilometri rispettivamente per la dual motor quattro ruote motrici da 325 CV e per la top di gamma GT Performance AWD da 585 CV e 740 Nm. EV6 GT è in grado di bruciare lo 0-100 in 3,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 260 km/h. Numeri da vera supercar! La massa a vuoto di questa sportiva è invece di 2.100 kg.

VERSIONI E PREZZI L’architettura di bordo da 800 V consente di passare dal 10 all’80% di batteria alle colonnine ultra-fast Ionity in corrente continua in appena 18 minuti e di recuperare fino a 100 chilometri di autonomia in soli 5 minuti. Il caricatore interno accetta invece corrente alternata fino a un massimo di 11 kW e così un “pieno” di elettroni richiede poco meno di 7 ore. Di serie fin dalla versione entry-level: franata automatica d’emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, monitoraggio angolo cieco, rilevatore stanchezza conducente, riconoscimento segnali stradali, mantenimento corsia e avviso avvicinamento veicoli in retromarcia. Il listino di Kia EV6 attacca a 49.500 euro per la RWD, 53.000 euro invece per la quattro ruote motrici (qui la guida all'acquisto di Kia EV6). EV6 GT Line trazione integrale costa invece 61.000 euro che diventano 69.500 per la top di gamma EV6 GT Performance AWD.