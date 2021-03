L'AUTO DEL MOMENTO Non chiedere all'oste se il suo vino è buono, dice un vecchio adagio, nondimeno lo sappiamo che quando si tratta di prove di accelerazione le auto elettriche hanno spesso buon gioco nell'umiliare auto con motore tradizionale, anche opportunamente dotate in fatto di cavalli. Ecco perché vale la pena riproporvi uno spezzone del video della world premiere della Kia EV6, in cui il nuovo crossover elettrico nella sua incarnazione più pepata, la versione GT da 585 CV a trazione integrale è stata messa a confronto sul quarto di miglio con una selezione di supercar di tutto rispetto.

LE SFIDANTI D'accordo, non saranno le ultime versioni né le più prestazionali dei rispettivi marchi, ma nella drag race troviamo Lamborghini Urus, Ferrari California T, Porsche 911 Carrera 4 Targa, Mercedes-AMG GT e McLaren 570S, che sono sempre auto molto, ma molto veloci. Come se la cava la KiaEV6 GT, che raggiunge i 260 km/h e brucia lo 0-100 km/h in 3,5 secondi, contro simili avversarie? Non vi dico nulla, per non rovinarvi la sorpresa, salvo che probabilmente il risultato non è quello che vi aspettate. Guardate il video qui sotto per scoprire chi vince, ma permettetemi di lasciarvi con una domanda: voi provereste più emozione con l'auto elettrica che fa quello che fa con in sottofondo il rumore delle gomme e, al più, di una colonna sonora artificiale o piuttosto con il canto di un vero V8, V10 o V12 le cui vibrazioni vi entrano nelle ossa ancora prima di partire? L'emozione si misura in secondi?