Un turbo 2021

Ci vengono in mente pochi modi migliori di celebrare l'arrivo dell'anno nuovo che celebrarlo all'insegna di Porsche 911 Turbo. Ed è proprio la Casa di Stoccarda che ci permette di farlo grazie a un video imperdibile: sette generazioni dell'iconico modello che si sfidano in una drag race. Al volante, sette piloti d'eccezione. La vincitrice non è esattamente una sorpresa, ma poco importa rispetto all'epicità del tutto.

IL VIDEO Porsche ha fatto le cose in grande per festeggiare uno dei propri fiori all'occhiello. e tra i nomi coinvolti ci sono personalità come Mark Webber e Neel Jani: non è una sorpresa che il modello originale del 1975 si qualifichi ultimo e che il titolo di vincente vada a quello del 2020, ma si tratta di una gara in famiglia, e più che il risultato finale a contare, in questo caso, è sicuramente ben altro.

CAMBIAMENTI È interesssante soprattutto notare come sono cambiate le cose all'interno della gamma in un periodo di ben quarantacinque anni, da 256 CV a 572, e con uno 0 a 100 che passa da 5,4 secondi a 2,8. In mezzo, altri cinque esemplari tutti notevoli... qual è il vostro preferito?