PRONTI, VIA! Porsche 911 Turbo S è senza ombra di dubbio una delle auto più performanti del momento, un’avversaria temibile se decide di mettere alla prova il suo 3,8 litri bi-turbo flat six da 650 CV e 800 Nm di coppia. Questo è quanto hanno fatto i ragazzi di Carwow, che per l’occasione hanno messo confronto sul mitico quarto di miglio la sportiva di Stoccarda con due purosangue di razza: Lamborghini Aventador SVJ e Ferrari 812 Superfast. Per scoprire il verdetto delle tre manches vi basta cliccare sul video qui sotto.

I NUMERI DELLA SFIDA La supercar di Sant’Agata Bolognese è spinta da un 6,5 litri V12 aspirato da 770 CV e 720 Nm, buoni per coprire lo 0-100 km/h in 2,8 secondi e raggiungere i 330 km/h di velocità massima. Il bolide di Maranello può contare invece su 6,5 litri V12 da 800 CV e 718 Nm. Sulla carta la Lambo è la più veloce del terzetto in termini di velocità di punta, con 10 km/h di vantaggio su Ferrari e ben 20 km/h di margine sulla 911 Turbo S. La Porsche è invece la più rapida sullo 0-100, con un tempo di 2,7 secondi netti contro i 2,8 della Aventador SVJ e i 2,9 della 812 Superfast. Alzate il volume e godetevi lo spettacolo, le sorprese sono assicurate!