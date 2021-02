AUDI RS E-TRON GT: CHE NUMERI La nuova e-tron GT di Audi è la punta di diamante dell'offerta elettrica della Casa tedesca. Sportiva, dalle linee aggressive ma eleganti, anche le sue prestazioni non hanno niente da invidiare alle top di gamma con motorizzazioni tradizionali. Nella sua versione RS, la più performante, il gioiello di Ingolstadt arriva a generare 637 CV di potenza (grazie all'overboost, 590 senza) per 830 Nm di coppia con i suoi due motori elettrici. Lo 0 a 100 km/h? in 3,1 secondi. La velocità massima? Limitata elettronicamente a 250 km/h. I numeri sono adeguati a metterla nella stessa categoria di altre elettriche dalle prestazioni impressionanti come Tesla Model S Plaid o Porsche Taycan Turbo.

LA SFIDA CONTRO LA FORMULA E Ma prima di vederla scontrarsi contro queste competitor, possiamo già vederla in una sfida ancora più estrema. Il buon Nico Rosberg ha deciso di realizzare un video (che vi mostriamo qui sotto) per il suo canale YouTube in cui la Audi RS e-tron GT si misura in una drag race con la nuova monoposto di Audi per il campionato di Formula E del 2021. La sfida si svolge a Neuburg, in Germania, sulla pista dell'Audi Driving Experience Center, e sulla carta è più bilanciata del previsto, dal momento che i dati sullo 0 a 100 e sulla velocità massima delle vetture sono molto simili.

L'INCONVENIENTE Se al volante della e-tron c'è proprio lo stesso Rosberg, a guidare la Formula E è il campione Lucas Di Grassi. Va sottolineato però che, visto il periodo dell'anno e il clima rigido, le condizioni in cui si è svolta la sfida non erano esattamente ideali: la pista era infatti ricoperta di neve. Un dato che rende lo scontro meno oggettivo da un punto di vista ''scientifico'', ma anche più divertente per chi lo guarda (quasi 200mila persone al momento in cui stiamo scrivendo).

COM'È ANDATA Per tamponare questo inconveniente comunque Audi si è premurata di coprire il rettilineo in questione con delle coperte, mantenendolo il più asciutto possibile. Come è andata? Vi invitiamo a guardare il video, ma se volete rovinarvi la sorpresa vi possiamo svelare che nella prima sfida è la Formula E ad avere la meglio, ma non di molto. E Rosberg ha attributo la sconfitta ai suoi tempi di reazione e al sistema anti scivolo dell'auto. Nella sfida seguente, la RS e-tron GT riesce effettivamente a battere l'avversaria: un risultato decisamente impressionante per un'auto stradale che sfida un veicolo da corsa.