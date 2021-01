13 NUOVI RECORD Porsche torna dalla trasferta in terra inglese, per la precisione sul tracciato di Brands Hatch, con la bellezza di 13 nuovi record approvati dalla FIA. A collezionare successi è stata l'elettrica Taycan (qui in video contro le 911), che ha stabilito primati di velocità e durata per la categoria delle auto a batterie, nonostante la pioggia e il freddo.

SULLA DISTANZA A mettere insieme questa serie di record sono state una Porsche Taycan 4S e la più potente Turbo S. Grazie a un team di 6 piloti, le 2 vetture hanno stabilito record sulle distanze di 50, 100, 200, 500 e 1.000 chilometri, ma anche su 50, 100, 200 e 500 miglia. Oltre a questi sono arrivati anche i primati relativi ai km percorsi in 1 ora, 3 ore, 6 ore e 12 ore. Il più entusiasmante, però, è stato il record sui 1.000 km, ottenuto in circa 13 ore, con una corsa contro il tempo iniziata alle 7 del mattino e terminata pochi secondi dopo le 20. I record sono stati condivisi quasi equamente tra le 2 Porsche: sebbene la 4S fosse un po' più lenta sul giro, infatti, recuperava lo svantaggio con un tempo di ricarica leggermente inferiore rispetto alla più potente Turbo S.

I PILOTI Il team era composto da Colin Goodwin della rivista Autocar, Rob Durrant di Porsche e da una serie di piloti quali l'ex vincitore di Le Mans Richard Attwood, l'ex pilota di Formula 1 Jonathan Palmer e due piloti Porsche in attività, James Dorlin e Harry King.

CAMPIONE DI AUTONOMIA Insomma, sebbene si tratti di primati raggiunti in circuito, in condizioni molto diverse da quelle stradali, Taycan dimostra che anche sul fronte autonomia ha molto da dire. Senza che la sportiva elettrica di Stoccarda rinunci a piacere di guida e performance di assoluto rilievo, come dimostra questa drag race tra Porsche Taycan Turbo S e Lamborghini Huracan Evo.