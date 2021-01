LA PICCOLA TAYCAN Circa un anno fa vi avevamo parlato della versione entry level dell'elettrica Taycan, destinata però al solo mercato cinese. Da oggi, invece, a fianco di Taycan Turbo S, Turbo e 4S, si schiera anche in Italia una nuova versione a trazione posteriore con un solo motore. Annunciata durante la conferenza stampa della casa di Stoccarda, andiamo a scoprirla insieme.

La nuova Taycan a trazione posteriore è dotata di un solo motore sull'asse ed eroga una potenza di 326 CV con la Performance Battery di serie da 79,2 kWh. La potenza, però, sale fino fino a 408 CV in modalità overboost con funzione Launch Control. Non vi basta? Nessun problema: con la Performance Battery Plus da 93,4 kWh - optional - si sale a 380 CV di base, che toccano quota 476 CV con l'overboost.

Naturalmente la scelta del pacco batteria influenza l'autonomia di Porsche Taycan: in base alla procedura di omologazione WLTP si parte dai 431 km della versione da 79,2 kWh fino ai 484 chilometri della 93,4 kWh. La capacità di carica massima della Taycan arriva fino a 225 kW con le batterie di serie o 270 kW con Performance Battery Plus. Entrambe possono essere caricate dal 5 all'80% della capacità in 22,5 minuti e in soli 5 minuti si accumula l'energia necessaria per percorrere 100 chilometri.

La nuova Porsche Taycan ha fatto qualche rinuncia rispetto alle sorelle più grandi ed esce di fabbrica con cerchi in lega da 19 pollici che ospitano freni più piccoli e molle in acciaio al posto delle sospensioni pneumatiche, comunque disponibili come optional. Anche per quanto riguarda i freni, in alternativa a quelli standard è possibile montare i carboceramici PSCB - Porsche Surface Coated Brake - ad alte prestazioni. Non solo rinunce, tuttavia: la mancanza del motore anteriore permette alla nuova Taycan a trazione posteriore di godere di un bagagliaio di 84 litri davanti, oltre a quello posteriore da 407 litri. La Taycan viene proposta, di serie, con interni parzialmente in pelle e sedili comfort con regolazione elettrica a otto vie, mentre il sistema infotainment vanta un display da 10,9'' che può essere arricchito da un'altro per il passeggero.

La nuova Taycan RWD, a prescindere dal pacco batterie acquistato, accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 230 km/h. Tanto per avere un paragone: la top di gamma, Taycan Turbo S, accelera da 0-100 in 2,8 secondi e tocca una velocità massima di 260 km/h. In quel caso i CV, però, sono 761.

La prima Taycan a trazione posteriore arriverà nelle concessionarie a partire da marzo 2021. Il prezzo di vendita, in Italia, partirà da 86.471 euro.