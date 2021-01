SFIDA DI GENERE Dopo i video della sfida in pista tra Taycan e 911 e quella sulla neve tra Panda 4x4 e Ferrari SF90, quella di oggi è molto più che una gara tra Porsche e Lamborghini. Le protagoniste della drag race odierna, Taycan Turbo S e Huracan Evo, rappresentano infatti due mondi. Il primo, quello delle elettriche, il secondo, naturalmente, quello delle supercar con motore endotermico. Riuscirà il V10 della Lambo a tenere testa alla coppia di motori elettrici della Porsche? La risposta in video!

ATTENZIONE SPOILER! Il primo lancio si risolve con un non confronto: la Taycan Turbo S schizza via come un fulmine, mentre la Huracan Evo parte decisamente male. Animato dalla voglia di rivincità, però, il pilota della Lamborghini scatta troppo presto alla seconda partenza: arriva per primo in fondo al 1/4 di miglio, ma la falsa partenza invalida il risultato. Nell'ultimo tentativo la Huracan evidenzia ancora problemi a mettere a terra tutti i CV, col risultato che la Taycan scappa via nei primi metri: in velocità l'italiana torna sotto, ma il 1/4 di miglio è troppo breve per una rivalsa nei confronti della tedesca.

NUMERI ALLA MANO A guardare le schede tecniche delle 2 auto in questione non c'è di che stupirsi. La Porsche, forte dei suoi 2 motori elettrici, mette sul piatto 761 CV e 850 Nm, contro i 640 CV e i 600 Nm del V10 da 5,2 litri della Lamborghini. Questi valori valgono rispettivamente 2,6 secondi e 2,9 secondi nello 0-100, anche se la Huracan non è mai stata in grado di scaricare a terra tutto il suo potenziale. E pensare che la Porsche fa segnare sulla bilancia ben 2.400 kg, contro i 1.400 kg circa della Lamborghini. Disfatta totale per la casa di Sant'Agata Bolognese? Non scherziamo: avete sentito il sound del V10? In questo la Huracan Evo batte la Taycan Turbo S 10 a 0.