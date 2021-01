UNA PICCOLA GRANDE SFIDA Non è una drag race come quelle a cui siamo abituati, ma la sfida tra la mitica Fiat Panda 4x4 e la Ferrari SF90 Stradale lungo una (breve) salita innevata ha in sé qualcosa di leggendario. Il video dell'impresa, rapidamente divenuto virale, si deve a un personaggio noto sui social che si fa chiamare Powerslidelover, che l'ha realizzato e postato su Instagram: lo potete guardare qui sotto...

LA PANDA GIOCA IN CASA Chiaramente la sfida è orchestrata ad arte per ''normalizzare'' i valori in campo. Nondimeno, a ben guardare, offre parecchi spunti di riflessione, che avvalorano ciò che i veri appassionati sanno da tempo. Nell'opportuno contesto, il peso ridotto e una trazione integrale ben fatta, che appoggia su gomme strette come quelle di certe biciclette alla moda, permettono a soli 48 CV (quelli della Panda, a scanso di equivoci) di far vedere i sorci verdi a un bolide elettrificato da circa mille cavalli, con tutto il meglio dell'elettronica a facilitare il compito del guidatore. Come va a finire?