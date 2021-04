FORMULA MAGICA L'auto giusta al momento giusto, a giuste condizioni. E così Kia EV6 entra nel cuore del pubblico ancor prima di entrare in concessionaria. A un mese scarso dalla world premiere, a due settimane dall’apertura della piattaforma di (simbolica) prenotazione online, il primo SUV elettrico nativo Kia è ora ordinabile a tutti gli effetti. Abbiamo prezzi, promozioni, soluzioni di ricarica e assistenza. Quindi, quanto costa Kia EV6, l'elettro-SUV che accelera come Ferrari, Porsche e Lamborgini?





RWD Il cugino a marchio Kia di Hyundai Ioniq 5 debutta mercato italiano in tre configurazioni estetiche e di contenuti e in tre livelli di potenza (qui per un identikit completo di EV6). Il listino prezzi parte da 49.500 euro, la cifra cioè necessaria per portarsi a casa la versione standard, quella con motore elettrico singolo da 229 cv, trazione posteriore, batteria da 77,4 kWh (al momento, l'unica misura disponibile), autonomia stimata di 510 km.

AWD Per l'upgrade alla variante bi-motore da 325 cv e con trazione integrale (autonomia leggermente inferiore: 490 km), il prezzo cresce a quota 53.000 euro. Indidententemente dallo schema RWD o AWD, di serie fari full LED con tecnologia a riflessione, vetri posteriori oscurati e cerchi in lega da 19 pollici. All’interno, doppio schermo da 12,3 pollici con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay, servizi UVO Connect, Kia Navigation System con aggiornamenti Over The Air (OTA), sedili in tessuto nero misto pelle e volante riscaldati. Appetitoso infine il pacchetto di aiuti elettronici alla guida: frenata automatica di emergenza con assistenza agli incroci, avviso abbandono corsia, Blind Spot Collision Avoidance Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e retrocamera con linee guida dinamiche. Il corredo tecnologico è completato da Smart Key e Wireless Phone Charger.

Lo step immediatamente successivo è Kia EV6 GT Line, proposto esclusivamente con trazione AWD, due motori elettrici da 325 cv, pacco batterie da 77,4 kWh: prezzo di 61.000 euro. Allestimento GT Line uguale fari full LED con fascio adattivo intelligente, Mood Lamps, impianto audio Meridian Premium Sound System, Head Up Display con realtà aumentata, portellone ad azionamento elettrico, sedili con regolazioni elettriche (guidatore con memoria) e funzione comfort Relaxion. Massima attenzione alla sicurezza grazie a Blind Spot View Monitor, Sorround View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist e Remote Smart Parking Assist, frenata di emergenza con funzione “svolta” e “attraversamento”. Il sistema Highway Driving Assist, oltre al mantenimento della vettura in posizione perfettamente centrata all’interno della corsia durante la marcia autostradale, supporta il guidatore nei cambi di corsia, scannerizzando lo spazio intorno all’auto e agendo sul piantone dello sterzo al semplice movimento dell’indicatore di direzione.

Top di gamma è Kia EV6 GT, il SUV elettrico che strizza l’occhio (e non si esagera) al mondo delle supercar. La potenza combinata di motore anteriore e posteriore ammonta a 585 cv: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi e velocità massima di 260 km/h. Sempre la batteria da 77,4 kWh e autonomia stimata di 400 km. L’allestimento GT porta di serie tutti i contenuti citati per la versione GT Line, rivedendoli in chiave ancor più sportiva. Cerchi in lega da 21 pollici che montano pneumatici Michelin ad alte prestazioni, impianto frenante specifico. All'interno, sedili sportivi a guscio con inserti a contrasto in colore “Neon“. EV6 GT a un prezzo di listino di 69.500 euro: è l'unica variante che non riceve l'ecobonus (fino a 10.000 euro con rottamazione), essendo il prezzo Iva esclusa superiore ai 50.000 euro.

7 ANNI IN KIA Tutti gli allestimenti EV6 sono offerti con il pacchetto 7+7+7 incluso nel prezzo, che prevede 7 anni di garanzia a km illimitato, 7 anni di manutenzione ordinaria prepagati e 7 anni di traffico per i servizi telematici UVO Connect. Incluso nel contratto anche un anno di abbonamento al network di ricarica ultra-fast di Ionity: ricaricare ultrafast a una tariffa di 0,29 euro/kWh anziché 0,79 euro/kWh.





ONLINE CONVIENE EV6 già ordinabile presso la rete dei concessionari Kia: fino a fine aprile resta comunque attiva la campagna di prenotazione online, coi suoi vantaggi esclusivi. Come un anno di abbonamento al servizio Kia Charge Plus, che dà accesso a più del 90% della rete di colonnine di ricarica sul territorio italiano, beneficiando di uno sconto medio sul prezzo dell’energia del 12%, e un voucher prepagato per 1.000 km di ricarica presso colonnine Ionity e KiaCharge. Per approfittare della campagna promozionale (e visionare dal vivo in esclusiva la vettura durante un evento dedicato) è sufficiente collegarsi alla pagina web dedicata alle prenotazioni online, scegliere la versione di EV6 che si preferisce e depositare una somma di 100 euro. Qui sotto, lo specchetto riepilogativo.