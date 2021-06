La Redazione Pubblicato il 11/06/21 h. 18:35

MY WAY La leggendaria Casa di Milwaukee debutta nel segmento dell'adventure touring e approfitta di MIMO 2021 (qui il nostro speciale) per far conoscere più da vicino, anche al pubblico italiano, la sua nuova Pan America, novità dell'anno che alla manifestazione meneghina si presenta in formato 1250 Special. Di Harley Pan-America, ma anche della vision del marchio in senso più ampio, ne parliamo con Giacomo Marzoli, Marketing Manager Harley-Davidson per Italia, Spagna e Portogallo. Guarda la nostra video intervista ''unconventional'' raccolta nel cuore di Milano.