Harley-Davidson si sta lanciando in un segmento a lei (finora) sconosciuto come quello delle maxi enduro. Una mossa che, stando all’attuale mercato europeo, potrebbe aiutarla a superare un momento di difficoltà economica. Sta di fatto che il brand americano, nonostante qualche flessione nelle vendite, ha un grosso punto forte: la buona tenuta del valore sul mercato dell’usato.





H-D ORIGINALS Da oggi non dovrete più fidarvi di sconosciuti nell’acquisto di un’Harley-Davidson usata, ma… di Harley-Davidson! Con il programma H-D Originals, ogni modello usato viene sottoposto a 99 controlli effettuati da personale qualificato della rete Harley. Il programma riguarda solamente le moto con massimo 10 anni sulle spalle, con ciascun modello del programma garantito per 12 mesi dalla data d’acquisto. La garanzia, valida in tutta Europa, ha chilometraggio illimitato.