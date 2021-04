TANTE NOVITÀ Da una parte l'uscita della Pan America, prima maxienduro Harley-Davidson – trovate qui la prova video del nostro Danilo – dall'altra le novità annunciate di Electra Glide Revival e Custom 1250. Insomma, per la Casa di Milwaukee tanta carne al fuoco, con la Electra Glide Revival che fa ora il suo debutto.

COM'È L'Electra Glide Revival è ispirata all'Electra Glide del 1969, la prima moto Harley-Davidson disponibile con una carenatura batwing. Nel 1969 la carena anteriore e le borse erano in fibra di vetro stampata bianca e l'Electra Glide Revival di oggi replica quel look con una finitura verniciata in Birch White. A completare il quadro il medaglione del serbatoio ispirato al periodo e la scritta Electra Glide sul parafango anteriore. L'Electra Glide Revival verrà proposta in un’unica opzione colore, ispirata alla colorazione originale del 1969: il serbatoio bicolor Hi-Fi Blue e Black Denim, diviso da una striscia Birch White, con vernice Hi-Fi Blue sui parafanghi e sui fianchetti laterali.

UNICITÀ I punti salienti del design del modello Electra Glide Revival includono la sella monoposto rifinita in bianco e nero con profilo cromato, montata su una sospensione regolabile a molle, proprio come i modelli FL Harley-Davidson degli anni 60. Cerchi in acciaio cromato e grandi pneumatici a fascia bianca contribuiscono a dare un inconfondibile look retrò, così come le cromature dei profili sul parafango anteriore, i telai delle borse laterali, sulla cover del filtro dell'aria Ventilator, sui i coperchi della forcella e sulle luci ausiliarie.

IL MOTORE Il cuore dell'Electra Glide Revival è il Milwaukee-Eight 114 V-Twin da 1.868 cc, capace di 160 Nm a 3.250 giri/minuto. Testata a quattro valvole – 2 di scarico e 2 di aspirazione per testa, 8 in totale – e doppie candele per una combustione più completa e massimizzare potenza ed efficienza. La trasmissione Cruise Drive a 6 velocità riduce i giri del motore a velocità autostradali, per migliorare il risparmio di carburante e il comfort a bordo.

RETRÒ MODERNA L'Electra Glide Revival si presenta con uno stile classico, ma la sau tecnologia è assolutamente moderna. La base del modello Electra Glide Revival è il telaio Harley-Davidson Touring: attraverso una manopola si regola idraulicamente il precarico degli ammortizzatori posteriori con una tecnologia a emulsione, mentre la forcella da 49 mm con tecnologia dual bending valve promette caratteristiche di smorzamento lineare per assicurare una guida fluida. La carenatura aerodinamica Bat Wing – ad ali di pipistrello – presenta un parabrezza alto trasparente e prese d'aria Split Stream che limitano le turbolenze alla testa del pilota, mentre il cruise control elettronico, il faro alogeno e le luci ausiliarie a incandescenza completano il quadro delle dotazioni per affrontare ogni genere di viaggio.

ELETTRONICA Il sistema Boom Box GTS infotainment, con touch screen a colori, alimenta 2 altoparlanti montati sulla carenatura e dispone di un sistema di navigazione avanzata e di comandi manuali e vocali, purché accoppiato a un auricolare compatibile. Non mancano Android Auto e la compatibilità Apple CarPlay. Tanta tecnologia di serie con Harley-Davidson RDRS, ovvero un insieme di tecnologie per garantire la massima sicurezza in fase di accelerazione, decelerazione e frenata. Ci sono il sistema frenante antibloccaggio C-ABS, la frenata combinata in curva con collegamento elettronico C-ELB, il sistema di controllo della trazione in curva C-TCS, il sistema di controllo dello slittamento in rilascio DSCS e l'assistente alle partenze in salita Hill Hold Control HHC.

USCITA E PREZZO La nuova Electra Glide Revival è la prima moto a far parte della Icons Collection. Si tratta di un programma annuale Harley-Davidson che propone modelli, 1-2 all'anno, in edizione limitata: la produzione di quel modello non sarà mai più ripresa o ripetuta e ogni motocicletta Icons Collection sarà un modello unico, numerato, dotato di certificato di autenticità. La produzione globale del modello Electra Glide Revival, infatti, sarà limitata a un'unica serie di 1.500 esemplari, che raggiungeranno i concessionari ufficiali Harley-Davidson a inizio maggio al prezzo di 31.300 euro franco concessionario.