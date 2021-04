IN ARRIVO Mentre sta andando in scena la prova della maxienduro Pan America – restate connessi per sapere tutto – arrivano buone nuove da Harley-Davidson. La Casa di Milwaukee, infatti, ha fatto sapere che stanno arrivando una nuova versione della Electra Glide, la Revival, e anche la Custom 1250, che monta lo stesso motore raffreddato a liquido della Pan America.

LIMITED EDITION La Revival sarà lanciata questo mese in edizione limitata: la base è la Electra Glide, naturalmente. Sarà dotata però di cerchi a raggi con gomme diverse, così come saranno differenti le finiture, vedasi la sella più alta e piatta rispetto alla standard e le maniglie per il passeggero ispirate alle moto di una volta. Secondo i documenti dell'EPA, l'Enviromental Protection Agency – Agenzia per la Protezione dell'Ambiente – dovrebbe montare il motore da 1.746 cc della Electra Glide standard.

PAN AMERICA Della Custom 1250 – foto sopra – si parla da tempo e il suo nome è da sempre legato a quello della Pan America. Come la maxienduro – che Harley-Davidson sta presentando in queste ore – la Custom monta infatti il motore raffreddato a liquido da 1.250 cc Revolution Max. Quella in foto sembrerebbe la versione definitiva della Custom 1250, con alcune modifiche rispetto al prototipo: faro a LED anteriore, specchietti al manubrio, nuovi copriscarico e copritestate e pneumatici Dunlop al posto dei Pirelli. Giusto un po' di tempo per parlare della Pan America e sarà presumibilmente tempo di conoscere anche lei.