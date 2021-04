FA SUL SERIO Certamente vi ricorderete la goffa corsa andata in scena lo scorso anno a Laguna Seca: Indian e Harley-Davidson – qui il video – si sfidarono in King of the Baggers. All'epoca fu una manifestazione di contorno al ben più celebre Campionato MotoAmerica, nel quale corrono ex volti noti del Motomondiale, come Toni Elias e – da quest'anno – Loris Baz. La simpatica gara ha raccolto il favore del pubblico: nel 2021 King of the Baggers diventa un vero e proprio campionato, con tanto di team ufficiale H-D...

LA RIVINCITA Per Harley-Davidson si tratta di una sorta di rivincita: lo scorso anno, infatti, fu la Indian guidata da O'Hara a spuntarla sulle avversarie. La Casa di Milwaukee ha deciso di affilare gli artigli, tantopiù che si tratta di una cosa seria, visti i 3 appuntamenti a calendario di King of the Baggers 2021.

MOTO E PILOTA A scendere in pista sarà una Road Glide Special, affidata alle sapienti mani dei tecnici Harley-Davidson, con motore Milwaukee Eight 131 Screamin' Eagle da 2.147 cc e 180 Nm. A condurre in gara la moto sarà Kyle Wyman, esperto corridore del Campionato MotoAmerica, ma non è tutto: Harley-Davidson, infatti, offrirà 30.000 dollari ai piloti qualificati che correranno le 3 tappe del King of the Baggers. Se non è voglia di rivincita questa... Non perdetevi i prossimi aggiornamenti: si parte il 30 aprile dal Michelin Raceway di Atlanta.