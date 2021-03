REGALA UN SOGNO La notizia arriva dagli USA, per la precisione da Barre, in Vermont, 500 km circa a nord di New York. Il concessionario Harley-Davidson fondato da Harry Wilkins nel lontano 1947 ha lanciato un progetto speciale, chiamato Freedom For All: ogni 50 moto vendute, infatti, ne regalerà 1 a chi ha aderito all'iniziativa. Scopriamo di cosa si tratta.

L'IDEA Dietro il progetto c'è il desiderio di regalare un pizzico di libertà anche a chi non può permettersi una moto, come ha spiegato il responsabile della Customer Experience Mark Frano: ''Le motociclette forniscono una sorta di liberazione e un modo per allontanarsi dai problemi e dalle ansie. C'è una discreta quantità di persone che probabilmente potrebbe usare una motocicletta ma non ha i mezzi per salire su una Harley-Davidson da $ 20.000''.

COME FARE Per aderire al progetto è sufficiente iscriversi a Freedom For All. In questo momento la concessionaria sta accettando le richieste delle persone che abitano in Vermont e nel vicino stato del New Hampshire: non devono far altro che descrivere il motivo per il quale si sono candidati a questo programma. La concessionaria, che prevede di vendere 300 moto all'anno, potrebbe quindi regalarne 6. Operazione di marketing o voglia di regalare un sogno ai meno fortunati? L'iniziativa della concessionaria HD Wilkins sicuramente creerà un eco importante nei media locali ma, probabilmente, viene davvero dal cuore. Già nel 1947, anno di apertura, chi veniva in visita usciva dalla concessionaria con... un panino in regalo. Ne han fatta di strada!