SI PARTE A un mese dalla presentazione della nuova Harley-Davidson Pan America, la Casa americana ha divulgato un video che mostra l'inizio della produzione della nuova maxienduro. Vediamo la moto numero 1 uscire dalla linea di produzione. Ecco il filmato.

ORGOGLIO AMERICANO Il video, in pieno stile USA, dà voce ad alcuni degli uomini HD che hanno lavorato alla Pan America e ripercorre il tortuoso cammino, dopo un'annata tutt'altro che priva di difficoltà. Ma, pieni di orgoglio, in Harley-Davidson possono dire di avercela fatta.

MANCA POCO La nuova maxienduro made in Milwaukee sarà disponibile in 2 versioni, quella standard e la Special, dotata di sospensioni semi-attive e tutta una serie di accessori da viaggio e non. Con le prime Pan America che stanno uscendo dalla fabbrica di York, in Pennsylvania, non manca poi molto anche al primo assaggio per la stampa. Restate collegati.