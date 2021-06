SPIRITO A STELLE E STRISCE Anteprima assoluta a MIMO 2021 per Militem Ferōx Adventure, l’ultimo nato della casa lombarda (un progetto di Gruppo Cavauto divenuto ora realtà a sé stante) specializzata nella trasformazione dei fuoristrada americani in auto di lusso, che mantengono la grinta e la solidità dei mezzi di origine, arricchita da elementi di stile e di elevato valore artigianale rigorosamente Made in Italy.

POTENZA PER IL FUORISTRADA Realizzato su base Jeep Wrangler, Militem Ferōx Adventure è già disponibile nella versione a 4 porte con il 2.0 turbo benzina da 276 CV; al MIMO Motor Show di Milano esordisce poi la versione e-Torque Mild Hybrid mossa da un V6 da 3,6 litri e generatore a 48V, disponibile con carrozzeria a 2 e 4 porte. Per tutte, trazione integrale permanente e cambio automatico a 8 rapporti. Il sistema ibrido recupera energia in frenata, e la restituisce nell’accensione del motore durante le fasi di start & stop, e per regalare un maggiore spunto nei sorpassi e in tutte le situazioni in cui è richiesto un piccolo extra di potenza.

FULL OPTIONAL L’allestimento Adventure è il più estremo, con il colore Green di lancio; i parafanghi e i paraurti sono rivestiti di vernice protettiva antigraffio, lo snorkel permette al motore di ''respirare'' meglio anche in caso di guado, e di serie è previsto un portapacchi con tanto di fari a LED per la guida notturna in fuoristrada. Cerchi in lega da 20”, pneumatici Cooper 35x12,50 R20 Mud Terrain tassellati. L’assetto dell’auto è rialzato dal Militem Lift kit 2,0” Extreme Performance Shocks, che utilizza ammortizzatori a gas a doppia taratura. Debuttano inoltre per la prima volta su un Ferōx gli interni in pelle con inserti in Denim, novità disponibile su richiesta per l’intera gamma.

TANTI EXTRA La dotazione di serie dell’Adventure comprende inoltre:

cielo abitacolo Black Matt

Black Matt kit luci interne ambient multicolor

ambient multicolor luci sottoporta antipozzanghera

antipozzanghera terminale di scarico Dual Mode con comandi nella consolle

Dual Mode con comandi nella consolle barra a LED nel paraurti anteriore

nel paraurti anteriore sensori di parcheggio anteriori

anteriori luci Neutral fumé anteriori e posteriori

anteriori e posteriori griglia calandra in carbonio

PREZZO Il listino di Militem Ferōx parte da 94.850 euro chiavi in mano. L’allestimento Adventure parte invece da 99.330 euro. Se siete curiosi di vedere le Militem più da vicino, oltre alla macchina in esposizione in Piazza Duomo durante MIMO 2021, lo showroom si trova a Monza, Bologna e Sarmeola (PD).