POSTAZIONI SOBRIE... Decisamente d’ordinanza, quasi prevedibili, le pedane che Bentley ha allestito al MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show che animerà il capoluogo lombardo dal 10 al 13 giugno. I visitatori potranno infatti ammirare la sportivissima Bentley Continental GT Mulliner esposta in Corso Vittorio Emanuele, mentre in Piazza Duomo troverà posto Bentley Bentayga V8, la versione più “accessibile” del maxi-SUV di lusso inglese.

... E POI C’È LEI La vera, coloratissima novità della casa inglese a MIMO Motor Show è la Unifying Spur, presentata per la prima volta in anteprima mondiale. L’auto verrà utilizzata nel corso della parata inaugurale Premiere Parade e nella Journalist Parade, durante la quale i rappresentanti della stampa di settore attraverseranno la città per recarsi all’Autodromo di Monza.

UN’AUTO UNICA La Bentley Unifying Spur rappresenta, almeno visivamente, uno dei pilastri della strategia Beyond100, che tra le altre cose prevede, da qui al 2030, che l’intera gamma della casa di Crewe sia composta da auto solo elettriche. A questo si affiancano anche i doverosi e necessari sforzi verso la diversity e l’inclusione in tutta l’azienda, con l’obiettivo di avere un management rispetto della diversity almeno al 30% entro il 2025. E da questa idea nasce la Unifying Spur, realizzata sulla base di una Flying Spur, a cui il designer Rich Morris ha dato il suo personale - e riuscitissimo - tocco di colore, rappresentando sulla carrozzeria i temi dell’amore, del progresso e dell’unità.