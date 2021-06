LE NOVITÀ A ZERO EMISSIONI Zero Motorcycles schiera l'artiglieria pesante al Milano Monza Motor Show 2021 (qui il nostro speciale). La gamma di motociclette elettriche è rappresentata dal modello di vertice del costruttore leader mondiale, cioè la SR/S, ma sulle pedane del salone all'aperto trovano posto anche la enduro FX e la naked SR/F. Ma ascoltiamo le parole del direttore marketing area EMEA di Zero Motorcycles Arturo Carrero, che ci presenta le novità e i modelli iconici della Casa americana e risponde alle nostre simpatiche domande del Fast & Curious nel nostro video live da MIMO 2021.