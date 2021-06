La redazione Pubblicato il 13/06/21 h. 17:00

CHE COSA DICE LA GENTE Vox populi vox dei, dicevano i latini, ed ecco che per concludere la nostra rassegna sul Milano Monza Motor Show (qui il nostro speciale) ci siamo divertiti a incontrare il pubblico, per fargli qualche domanda semi-seria: sul MIMO 2021 in generale, ma toccando anche i temi della mobilità e dell'elettrificazione. Senza risparmiarci qualche trabocchetto. Che differenza c'è tra mild e plug-hybrid? Chi è Elon Musk? Quanti litri contiene il serbatoio di una Tesla? Guardate il video qui sotto, se volete godervi qualche autentica perla di umorismo!