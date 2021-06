La Redazione Pubblicato il 12/06/21 h. 12:00

CHI SI RIVEDE! Un episodio della nostra rubrica ''Fast and Curious'' tutto speciale, quello che ha per protagonista il simpaticissimo Marco Lucchinelli. Incontrato allo stand Suzuki Moto al Milano Monza Motor Show (qui il nostro speciale), al Campione del Mondo 1981 il nostro Danilo Chissalè rivolge lo stesso questionario proposto ai rappresentati delle Case. Il risultato non poteva che essere spassoso. Buona visione e...Buon MIMO 2021!