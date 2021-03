LA CONSEGNA Alcuni giorni fa Marco Lucchinelli e Franco Uncini hanno ricevuto le loro Suzuki GSX-R 1000R Legend Edition, vale a dire le moto con livrea dedicata a quelle con cui hanno corso, e vinto, rispettivamente nel 1981 e 1982 in Classe Regina. Quale migliore occasione per scambiare quattro chiacchiere coi due campioni? Abbiamo chiesto loro cosa faranno delle nuove moto, qual è il pilota favorito in MotoGP, e molto, molto altro. Ecco il video dell'intervista.

LEGEND EDITION Quelle regalate a Lucchinelli e Uncini sono solo 2 delle 7 Suzuki GSX-R 1000R Legend Edition dedicate ai campioni della Casa di Hamamatsu: 2 sono le repliche dedicate a Barry Sheene, vincitore nel 1976 e 1977, poi ci sono quelle di Marco e Franco, rispettivamente vincitori nel 1981 e 1982, quella dedicata al trionfo di Kevin Schwantz, nel 1993, e l'ultima 500, quella di Kenny Roberts Jr., al successo nel 2000, oltre, naturalmente, a quella che omaggia Joan Mir, campione MotoGP 2020. Una serie limitata che Suzuki ha già esaurito, purtroppo. Qual è la vostra preferita? Lucchinelli e Uncini hanno detto la loro, ora tocca a voi.