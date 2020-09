COME I PILOTI UFFICIALI Livree scintillanti, sponsor in ogni angolo della carena, basta poco per sentirsi un vero e proprio pilota, specialmente se la propria moto ha gli stessi colori di quelle che corrono nella MotoGP. Suzuki aveva annunciato a marzo 2020 che per la GSX-R1000R sarebbe arrivata la colorazione Suzuki Ecstar utilizzata da Alex Rins e Mir nel motomondiale, ora finalmente sappiamo da quando sarà disponibile.

TANTI AUGURI La speciale livrea verrà adottata per celebrare il 100° anniversario dalla nascita di Suzuki, La GSX-R è stata scelta per la sua gloriosa storia nel mondo delle competizioni essendo vincitrice di numerose gare e campionati in Europa, negli Stati Uniti e in Australia, oltre al Senior TT sull’Isola di Man… chi meglio di lei per omaggiare il brand.

DISPONIBILE DA OTTOBRE Il legame con la MotoGP non si limita solamente alla colorazione. La GSX-R è stata la prima tra le supersportive ad adottare un sistema di fasatura variabile, molto simile a quello SR-VVT (Suzuki Racing-Variable Valve Timing) delle GSX-RR da gara. Non male i dati tecnici, 202 CV e 118 Nm, corredati ovviamente da aiuti elettronici come il traction control (regolabile su 10 livelli) e l’ABS Cornering, oltre che a una ciclistica di alto livello. La livera sarà disponibile nei concessionari a partire da ottobre 2020.