SOGNANDO LA MOTOGP Da sempre le livree Race Replica affascinano gli appassionati, perché li avvicinano -seppur solo nell’apparenza – ai loro beniamini. Suzuki ha recentemente presentato (rigorosamente via web causa Coronavirus) la lineup di modelli destinati al mercato interno, tra questi c’era anche la supersportiva GSX-R 1000 con la grafica del team Ecstar Suzuki MotoGP 2020.

CAMBIA PELLE I fan della massima competizione motociclistica saranno già al corrente del cambio cromatico della Suzuki GSX-RR usata da Rins e Mir; il giallo viene sostituito da un più elegante grigio, abbinato al classico blu della Casa di Hamamatsu. Ovviamente la livrea destinata alla sorella stradale ricopia fedelmente il nuovo schema cromatico. Si tratta dunque solo di un “cambio pelle”, per degli aggiornamenti tecnici ci sarà ancora da attendere, ma recenti rumors che vi abbiamo riportato parlano di importanti modifiche al motore in arrivo.

MANCA LA CONFERMA Tornando al 2020, la livrea 2020 al momento è disponibile solo in Giappone, da Suzuki ci fanno sapere che il suo arrivo in Italia non è ancora confermato ma, considerando la storia recente e il livello di apprezzamento per le grafiche Race Replica, non dovrebbero esserci troppi problemi. Tutto è rimandato a fine emergenza… nel caso memorizzate bene la foto e recatevi dal vostro carrozziere per farvela replicare!