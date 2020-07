NUOVI COLORI Era la fine di marzo, quando vi parlavamo dell'arrivo della nuova livrea replica MotoGP sulla Suzuki GSX-R 1000 in Giappone. Oltre alla replica delle moto da corsa di Mir e Rins, nel Sol Levante ne arriva un'altra in nero e rosso. Scopriamola.

CHE STILE La colorazione, replica di quella usata in MotoGP, è nata per celebrare il 60° anniversario di Suzuki nel mondo delle corse. Pur non avendo niente a che fare con le gare, anche la nuova livrea standard di GSX-R 1000 è veramente bella: quasi total black, con alcuni particolari in rosso acceso e argento.

UNA SOLA DOMANDA Come vi abbiamo anticipato all'inizio dell'articolo, i nuovi colori sono destinati al Giappone. La domanda, come sempre, è una sola: arriveranno anche in Italia? Ad essere sinceri non ci dispiacerebbe anche se, a ben pensarci, anche la colorazione italiana (qui sotto), tanto male non è...