SOLO PISTA Vi ricordate quell'arma solo pista della GSX-R 1000 Ryuyo, presentata nel 2018? Beh, non è facile dimenticarsela, la versione più cattiva che Suzuki abbia mai fatto della sua millona. Beh, diciamo che quella che vi mostriamo oggi le assomiglia, sia per estetica che per componentistica. Scopriamola.

RYUYO FAI DA TE Dicevamo che questa GSX-R 1000 di Raptik (una sorta di influencer delle moto), realizzata con la collaborazione di No Limit Tuning, strizza l'occhio alla versione prodotta da Suzuki, la Ryuyo. Tanto carbonio, cerchi compresi, componentistica di qualità e una grafica nero-blu del tutto simile alla millona solo pista partorita direttamente ad Hamamatsu. Il risparmio di peso è notevole, la moto di Raptik pesa 175 kg a secco (168 la Ryuyo).

VALIDA ALTERNATIVA Si potrebbe dire che queta GSX-R è una Ryuyo... fatta in casa. Il prezzo della moto realizzata da Suzuki in 20 esemplari era di 29.990 euro, mentre non è dato sapere a quanto ammonti esattamente il costo dell'elaborazione sulla moto di Raptik. Certo è che dal prezzo di 16.990 euro franco concessionario della GSX-R 1000 ABS, non ci vuole poi molto ad arrivare a quota 30.000 con la componentistica utilizzata (l'elenco completo lo trovate in fondo)...

QUANTO COSTA? Anzi, calcolatrice alla mano, abbiamo fatto due conti: solo con lo scarico completo, i cerchi e le carene in carbonio, siamo oltre quota 8.500 euro... Aggiungete gli altri pezzi (tanti) e la manodopera... Se valga la pena o no, questo lo lasciamo decidere a voi: sicuramente è la strada per avere una bellissima moto personalizzata e, a differenza della Ryuyo, questa non è in tiratura limitata, ma unica, perché ve la costruite voi.

Carbon Suzuki GSX-R 1000 R - Le modifiche

Sistema scarico completo Akrapovic Evolution

Filtro aria BMC Race

Disco freno racing posteriore

Carenatura in carbonio

Protezione del telaio in carbonio

Presa d'aria in carbonio

Protezione forcellone in carbonio

Tappo del carburante in carbonio

Copriruota anteriore in carbonio

Pneumatici Dunlop KR

Batteria al litio

Clip LighTech

Cilindro freno Magura HC3

Telaio posteriore Motoholder Alu Racing

Protezione leva freno in carbonio NL-Tuning

Ammortizzatore di sterzo Öhlins

Protezioni ruote Puig (anteriore e posteriore)

Manopole Puig da corsa

Copriruota e protezione catena Puig

Coperchio motore Puig

Tappo di riempimento olio Puig

Valvole da corsa Puig

Supporti per piedini Puig Pro

Disco Puig Superbike

Supporti grip per serbatoio Puig

Winglet Puig

Pedane Racing RME

Tubi freno aeronautici

Supporto di scarico R&G

Griglia radiatore R&G

Tubi in silicone Samco

Cronometro Starlane Stealth 3X

Cerchi in carbonio ThyssenKrupp

Kit tuning Woolich

Pit limiter Woolich

Eliminatore di ABS Yoshimura

Fonte: Motorradonline.de