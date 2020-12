Le supersportive sono la massima espressione della sportività su due ruote. Dopo aver dominato il mercato per tantissimi anni, ora hanno lasciato spazio alle più versatili enduro stradali e crossover. Ma non c'è nulla da fare: il fascino di una carenata, è difficile da battere! Soprattutto se accompagnato da una livrea evocativa, che può essere una replica SBK o MotoGP: il sogno di tantissimi appassionati. Ultimamente solo Honda proponeva una grafica Repsol, ora... c’è ma non è quella ufficiale. Ma a riaccendere gli animi, ci pensa Suzuki.

La Casa che ha vinto il Mondiale Piloti 2020 in MotoGP con Joan Mir si presenta con ben 7 livree racing dedicate alla GSX-R1000R. Esatto: sette! Si parte dalla più recente, quella dell’attuale moto di Mir, per tornare indietro nel tempo nella Classe 500. Si passa dalla grafica Movistar di Kenny Roberts Jr del 2000, all’intramontabile livrea con il 34 di Kevin Schwantz risalente al 1993, per continuare con quella blu del Titolo iridato classe 1982 di Uncini, a quella del 1981 bianca/rossa/blu di Lucchinelli fino alla “doppietta” di Barry Sheene 1976-1977 con il “7” in bella mostra.

PREZZO E PRENOTAZIONE ONLINE Sono tutte disponibili a uno stesso prezzo: 22.500 euro, che oltre a una splendida livrea comprende anche un terminale Akrapovic. Per prenotare la vostra “Suzuki Legend” basta andare sulla pagina web dedicata (https://shop.suzuki.it/moto/suzukilegends/), scegliere la livrea che preferite e procedere con il preordine. Per farlo, basta inserire la propria mail e versare un acconto di 500 euro al dealer da voi selezionato: entro 48 ore verrete contattati dal rivenditore per la finalizzazione dell’acquisto. Se l’acquisto non viene effettuato entro 30 giorni dal versamento dell’acconto, il cliente potrà riceverlo previa notifica al concessionario. Affrettatevi però: la disponibilità termina il 31 gennaio 2020.