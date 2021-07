ALL’ARIA APERTA La prima edizione del Milano Monza Motor Show (qui il nostro speciale) si è tenuta dal 10 al 13 giugno scorsi, e ha riscosso un grandissimo successo: vuoi perché le auto e le moto esposte erano tante, e bellissime, vuoi perché è stata una delle prime manifestazioni aperte al pubblico dopo i lunghi mesi della pandemia, vuoi perché la formula “en plein air” si è rivelata vincente.

SECONDA EDIZIONE Si replica, quindi, anche per il prossimo anno, e ci sono già le date: la seconda edizione del Milano Monza Motor Show si terrà nel capoluogo lombardo dal 15 al 19 giugno 2022. Ad aprire le danze ci pensa la prima novità di MIMO 2022, ossia la Premiere Parade che si terrà in piazza Duomo la sera di mercoledì 15 giugno, alle ore 19.

TRA MILANO E MONZA Ancora una volta, le più prestigiose e rinomate vie del centro milanese saranno occupate dalle anteprime e dalle novità dei principali costruttori: corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, piazza della Scala, via Dante e altre ancora. Con ogni probabilità sarà confermata Piazza Castello Sforzesco come location per i test drive dei modelli elettrificati; la manifestazione ospiterà inoltre esposizioni tematiche e panel focalizzati sui diversi aspetti della mobilità. A Monza, invece, il calendario prevede numerose attività dinamiche riservate alle case, ai giornalisti e ai collezionisti privati.