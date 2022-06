DR: "Sull'elettrico l'Ue frettolosa, il Paese non è pronto"

ZERO 1 Articoli

Tra i Costruttori che esprimono perplessità sulla decisione dell'Europarlamento di mettere al bando i motori termici a partire dal 2035 si schiera anche DR Automobiles. ''Condivido le parole del presidente di Anfia Paolo Scudieri, in Europa - sostiene Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione & Marketing DR Automobiles Groupe - si assiste probabilmente a una sorta di schizofrenia monotecnologica, mentre l'Italia, come altri Paesi, richiede un approccio di pluralità tecnologica''. Guarda la nostra video intervista da MIMO 2022, rassegna alla quale il Gruppo di Macchia d'Isernia è presente per la prima volta con ben quattro brand: oltre a DR ed EVO, anche i sottomarchi Sportequipe ed ICKX.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2022