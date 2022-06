Nissan, Ariya di rivoluzione. "Dal 2028 giù i costi delle batterie"

ZERO 2 Articoli

Può forse il Costruttore che ha sdoganato l'auto elettrica su scala planetaria farsi trovare impreparato dalle nuove regole comunitarie? Con Leaf, Nissan ha conquistato il mondo. Con Ariya, star di MIMO 2022, il marchio giapponese compie un altro passo verso la completa elettrificazione della propria gamma. Almeno, per l'Europa. ''Innanzitutto, la decisione della Ue di chiudere le porte a diesel e benzina - afferma Marco Toro, Amministratore Delegato Nissan Italia - deve ancora essere ratificata dai Paesi membri. Tra le incognite maggiori, la sostenibilità dell'infrastruttura di ricarica, un fattore il cui sviluppo andrà senz'altro accompagnato. Dal canto suo, Nissan svolgerà i compiti a casa: per il 2028 - annuncia Toro - avrà raggiunto la maturità la tecnologia delle batterie allo stato solido: molto più rapide a ricaricarsi, soprattutto dai costi inferiori del 70%''. In video, la nostra intervista dal Milano Monza Motor Show.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022