Peugeot: "Il 2035 una scadenza impegnativa, ma saremo pronti"

Da quel momento in poi, la mobilità individuale sarà tutta un'altra cosa. Stop a diesel e benzina dal 2035, almeno così chiede l'Unione Europea. Quale stato d'anima attraversa i Costruttori? In casa Peugeot, regna la serenità. ''Il voto dell'Europarlamento - afferma Giulio Marc D'Alberton, Responsabile Comunicazione Peugeot Italia - impone al mondo auto uno sforzo notevole, tuttavia il marchio si farà trovare preparato. Già oggi, in realtà, rivolgendosi a quei clenti che si sentono maturi per la transizione, il 90% della nostra gamma esprime una forma di elettrificazione. L'ibrido plug-in, come nel caso di nuova 308, ma anche il 100% elettrico''. E proprio Peugeot 308 SW di terza generazione è la protagonista dello stand del Leone a MIMO 2022: design ultramoderno, tecnologia di bordo degna degli standard premium, motorizzazione - anche - Plug-in Hybrid. Sempre in attesa - e non manca molto - di e-308... In video, la nostra intervista.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022