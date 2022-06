Kia: "Svolta 100% elettrica, ancora tanti punti interrogativi"

Per il 2035, l'anno in cui in Europa - in seguito al voto favorevole del Parlamento Ue - circoleranno esclusivamente automobili a propulsione elettrica, Kia non si farà trovare impreparata. A poco a poco, la sua flotta si collega alla corrente e per quella scadenza il Costruttore coreano proporrà al suo pubblico una vasta gamma di prodotti EV. Altro discorso, semmai, è quello della sostenibilità intesa a 360 gradi: ''Produzione industriale, smaltimento batterie, infrastrutture di ricarica: tutti fattori sui quali riflettere e tenuto conto dei quali - sostiene Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato Kia Italia - l'orientamento della politica può essere considerato leggermente frettoloso. Di fronte a sfide come queste, è necessaria una decisione concordata: sia sulle tempistiche, sia - aggiunge Bitti - sulle azioni da promuovere''. Guarda la nostra video intervista da MIMO 2022: sulla pedana Kia, in Piazza Duomo a Milano, ecco Niro di nuova generazione. Come attrazione parallela, anche EV6 GT, il crossover elettrico ''da sparo'' (585 CV).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022