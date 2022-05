MIMO 2022: svelato il programma della kermesse dedicata ai motori

A meno di un mese dell’inizio del MIMO (Milano Monza Motor Show, 16-19 giugno), gli organizzatori hanno svelato il programma ufficiale della kermesse. Per la II edizione si attendono oltre 500.000 visitatori, grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass su www.milanomonza.com di viaggiare su tutte le Frecce direzione Milano con uno sconto fino al 50% nella settimana dell’evento.

MIMO: l'esposizione lungo le strade di Milano

TAGLIO DEL NASTRO Il 16 giugno 2022 alle ore 9:30, MIMO partirà con il taglio del nastro davanti al MIMO Center, l’headquarter della manifestazione che sorgerà in piazzetta Reale, all’interno di piazza Duomo, accanto allo stand RAI. L’inaugurazione, davanti ai media, ai manager delle case automobilistiche e motociclistiche espositrici, alle istituzioni politiche e automotive, segnerà l’inizio della giornata stampa. Il culmine della prima giornata di MIMO sarà alle ore 19 con la Premiere Parade, l’unveiling dinamica delle novità e delle anteprime presentate e guidate dai presidenti e dai CEO dei brand espositori. In questa II edizione la Premiere Parade sarà aperta da Horacio Pagani a bordo della sua ultima hypercar in mezzo a due ali di folla a coronare la festa.

Pagani a MIMO 2021

PER LE STRADE DI MILANO Il pubblico potrà vedere gratuitamente le auto e le moto esposte nel centro di Milano da giovedì 16 fino a domenica 19 giugno 2022, con orario prolungato dalle ore 9 alle ore 23. Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala saranno il cuore dell’esposizione statica. Ogni pedana avrà un codice QR che, inquadrato, rimanderà direttamente a una pagina sul sito di MIMO, sulla quale il pubblico potrà trovare tutte le informazioni tecniche del modello, le immagini, i video e le eventuali promozioni ideate dal brand esclusivamente per la settimana dell’esposizione. Nell’Area Test Drive, organizzata in collaborazione con Enel X Way in viale Gadio, adiacente al Castello Sforzesco, aperta al pubblico dal 16 al 19 giugno dalle ore 9 alle ore 19, i visitatori potranno trovare i modelli proposti dai costruttori che coprono tutte le tecnologie (100% elettriche, ibride e termiche a basso impatto ambientale) disponibili per una prova su strada.

VEDI ANCHE

Il Circuito di Monza protagonista di MIMO 2022

TEMPIO DELLA VELOCITÀ Sabato 18 giugno, i monzesi e i visitatori potranno assistere al passaggio della 40° edizione della storica 1000 Miglia nella quarta e ultima tappa della gara: gli equipaggi cominceranno a entrare in Autodromo alle ore 11, preceduti dalla sfilata del Tributo Ferrari, per effettuare l’ultima prova cronometrata fino al primo pomeriggio. Alle ore 15 di sabato 18 giugno avrà luogo anche la Journalist Parade MIMO 1000 Miglia, la sfilata dei giornalisti automotive che, alla guida delle ultime novità delle Case auto partecipanti avranno l’occasione di fare un giro di pista e sulle sopraelevate del Tempio della Velocità nello stesso momento in cui gli equipaggi della 1000 Miglia staranno affrontando la loro prova cronometrata. Domenica 19 giugno sarà la giornata aperta ai proprietari di supercar e hypercar all’ Autodromo Nazionale Monza: gli appassionati potranno iscriversi ai trackday dedicati dalle 9 alle 18 per sfrecciare in pista con la propria auto in slot riservati di 25 minuti.

La parata sul Circuito di Monza

PREZZI SCONTATI Per i visitatori appassionati alla cultura più in generale, il MIMO Pass garantirà ingressi scontati ai principali musei di Milano e Monza. Scaricando il proprio accredito elettronico gratuito dal sito www.milanomonza.com, i visitatori potranno usufruire di sconti per ingressi al Duomo di Milano, ai Musei Civici di Milano e Monza, e a molti altri, nonché ricevere sconti dedicati per hotel, trasporti e impianti sportivi. Nei prossimi giorni sarà svelato l’elenco dei brand automobilistici e motociclistici che esporranno le proprie novità alla II edizione di MIMO Milano Monza Motor Show.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 20/05/2022