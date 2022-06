Koelliker: "Bene l'auto elettrica, purché il cliente abbia alternative"

''Bene fa l'Europarlamento a spingere sulla transizione ecologica. Ma è altrettanto importante che, almeno al momento, il cliente conservi la libertà di scegliere la motorizzazione che preferisce''. In seguito al voto ''choc'' dell'Unione Europea (stop a diesel e benzina dal 2035), portavoce dell'opinione maturata in seno al Gruppo Koelliker (che al Milano Monza Motor Show espone il SUV elettrico cinese Aiways U5) è il Fleet e Remarketing Manager Gustavo De Cicco. ''Salviamo l'ambiente, ma rispettiamo le esigenze del cliente: grazie a un portafoglio marchi ben diversificato, oltre al 100% elettrico in gamma Koelliker ha pure l'ibrido plug-in, così come i motori termici tradizionali''. In video, l'intervista completa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022