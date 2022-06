DR Automobiles, al MIMO 2022 debuttano due nuovi brand

Continua a crescere ed espandersi DR Automobiles, il gruppo molisano fondato oltre quindici anni fa, e che può ormai contare su una quota di mercato nel nostro paese del 1,5%. Lungi dal riposarsi sugli allori, la casa di Isernia si presenta a MIMO 2022 con tutti i modelli dei marchi DR ed EVO, ma non solo: alla kermesse milanese debuttano infatti altri due nuovi brand, Sportequipe e ICKX, nati con l’obiettivo di ampliare la propria offerta globale, uscendo dal terreno delle “low cost generaliste” e puntando a fasce di mercato più alte.

DR Automobiles a MIMO 2022: la DR 3.0

LA STRUTTURA DEL GRUPPO Laddove EVO rappresenta il brand entry-level del gruppo, con modelli che rientrano nella fascia di prezzo 15.000 / 20.000 euro, DR si posiziona un gradino più in alto, con prezzi fino a 30.000 euro. Il nuovo marchio Sportequipe ha una forbice di prezzi tra i 30mila e i 40mila euro, mentre ICKX supera i 50.000 euro.

DR Automobiles a MIMO 2022: la Sportequipe 5

GLI INVESTIMENTI FUTURI L’ampliamento dell’offerta di DR Automobiles coincide con un ampliamento dell’impianto produttivo molisano, così da aumentarne la capacità produttiva, e la realizzazione di un nuovo magazzino ricambi centralizzato e un nuovo impianto dedicato alla produzione di un modello full electric. Nel corso dell’anno verrà inoltre allargata la rete di vendita e distribuzione ai mercati di Spagna, Francia e Germania (i brand Sportequipe e ICKX avranno una propria rete di vendita dedicata, differente rispetto a quelle di EVO e DR).

SPORTEQUIPE

Decisamente ricca, la gamma del nuovo brand di DR Automobiles, che comprende quattro SUV, un pick-up e una citycar elettrica, caratterizzata da una dotazione di serie completa. E giusto per non farsi mancare niente, Sportequipe è anche il nome di una nuova linea di capi di abbigliamento e accessori.

DR Automobiles a MIMO 2022: la citycar elettrica Sportequipe 1

Sportequipe 1 - City car da 3,20 metri di lunghezza, con batterie da 31 kWh, per un’autonomia di 250 km e la possibilità di montare un range extender. Il telaio è in alluminio rivestito da pannelli in materiale composito, per un peso complessivo di 1.050 kg. Il motore sincrono a magneti permanenti ha una potenza di 62 CV con una coppia di 150 Nm, una velocità massima di 120 km e un’accelerazione da 0 a 50 km/h in 5 secondi. La ricarica in corrente continua fino a 50 kW permette di ricaricare l’80% di batteria in poco più di mezz’ora. Di serie climatizzatore, infotainment con Android Auto e Apple Car Play, e ricarica wireless per gli smartphone. Interni con sedili e inserti in alcantara e cuciture a mano. Inizio della produzione entro il 2022.

DR Automobiles a MIMO 2022: la Sportequipe 5

Sportequipe 5 - Il SUV più piccolo del nuovo brand, con 4,32 m di lunghezza e disponibile in tre motorizzazioni: 1.5 turbo benzina da 154 CV, 1.6 TGDI turbo benzina da 200 CV e 2.0 TGDI turbo benzina da 260 CV, tutti abbinati a un cambio CVT da 9 rapporti. Di serie infotainment da 12,3”, tettuccio elettrico, sensori di parcheggio posteriori etelecamere a 360°. Arriverà a settembre.

DR Automobiles a MIMO 2022: la Sportequipe 6

Sportequipe 6 - SUV medio da 4,5 m di lunghezza, con motore 1.6 TGDI turbo benzina da 200 CV, coppia da 290 Nm e velocità massima di 200 km/h. Di serie cerchi in lega da 20”, tetto panoramico ad apertura elettrica, condizionatore automatico bizona, piastra per la ricarica wireless degli smartphone, infotainment da 12,3” con Apple Car Play e Android Auto, apertura e chiusura senza chiave, telecamere a 360°, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e controllo della velocità in discesa. Disponibile da settembre anche con doppia alimentazione benzina/GPL.

DR Automobiles a MIMO 2022: la Sportequipe 7

Sportequipe 7 - SUV di grandi dimensioni da 4,70 m di lunghezza e sette posti. Sotto il cofano c’è un 1.5 turbo benzina da 160 CV con cambio automatico DCT a doppia frizione e sei rapporti, con velocità massima di 190 km/h. Arriverà anche la versione a GPL. Di serie anche per questo SUV il tetto panoramico con tettuccio apribile, clima bizona (gestito da una plancetta da 8” nel tunnel centrale), infotainment da 12,3”, telecamere a 360° e cerchi in lega da 20”.

DR Automobiles a MIMO 2022: il pick-up Sportequipe K

Sportequipe K - pick-up a cinque posti da 5,3 metri con un cassone da 1520x1520x470 mm, spinto da un 2.0 common rail da 136 CV con cambio manuale a 6 marce. Pesa 2.040 kg e può rimorchiare fino a 2.000 kg. La trazione è integrale, inseribile elettronicamente, con le ridotte. La pendenza massima superabile è del 30%, con un angolo di attacco di 31° e uno di uscita di 24°. Interni in alcantara, tettuccio apribile, Android Auto ed Apple Car Play, cruise control e climatizzatore.

ICKX K2

DR Automobiles a MIMO 2022: il fuoristrada ICKX K2

Il secondo brand di DR Automobiles che debutta a MIMO 2022 è un off-road puro, mosso da un 2.0 common rail da 162 CV abbinato a un cambio automatico DCT a 8 rapporti. Arriverà anche in versione benzina/GPL con un 2.0 turbo a iniezione diretta. Trazione integrale inseribile elettronicamente con marce ridotte e doppio differenziale a bloccaggio elettronico. Le sospensioni anteriori sono a doppio triangolo sovrapposto con molle elicoidali e quelle posteriori a ponte rigido, collegato al telaio con bracci longitudinali e molle elicoidali. La pendenza massima superabile è del 60%, con un angolo di attacco di 37° e uno uscita di 31°, un angolo di dosso di 23° ed un’altezza da terra di 220 mm. Di serie i cerchi in lega da 20” e la capote in materiale composito rimovibile. Di serie i sedili in pelle (anteriori riscaldabili), climatizzatore automatico bizona, infotainment da 12,3”, cruise control, sensori di parcheggio e telecamera posteriori, Hill Discent Control.

DR 3.0 e 7.0

DR Automobiles a MIMO 2022: la DR 7.0

Nella gamma DR debuttano anche la nuova DR 3.0 (che sostituisce la DR3): cambia stile e design dentro e fuori, invariato il motore 1.5 da 116 CV con cambio manuale (ma arriverà anche la versione CVT con cambio a 9 rapporti). Nuovo l’infotainment da 9 pollici con Android Auto ed Apple Carplay. La DR 7.0 si aggiunge ai modelli già esistenti: 4,72 metri di lunghezza, 7 posti di serie, motore 1.5 turbo benzina da 160 CV e cambio automatico DCT a 6 rapporti. Interni in ecopelle, tetto panoramico, clima automatico bizona, infotainment da 12,3”, telecamere a 360°, sensori di parcheggio e cerchi da 18”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/06/2022