Toyota su Fit for 55: "Anche idrogeno è tecnologia a emissioni zero"

Il fine giustifica i mezzi. E se l'auto elettrica a batterie non fosse l'unico mezzo per raggiungere la sacrosanta neutralità carbonica? ''Non entriamo nel merito della decisione del Parlamento Europeo di vietare la commercializzazione, dal 2035, di auto con motore termico. Si può semmai discutere - afferma Luigi Lucà, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia - sull'opportunità di favorire esclusivamente l'elettrico a batterie, trascurando una tecnologia come l'idrogeno che è a sua volta una tecnologia pulita. Elettrico puro o idrogeno, l'importante - conclude Lucà - è che per quella scadenza l'infrastruttura di ricarica sia pronta''. Guarda la nostra video intervista da MIMO 2022, rassegna che è anche l'occasione per vedere dal vivo, in anteprima nazionale, nuova Toyota Corolla Cross Hybrid: aspetto crossover, soprattutto l'ibrido Toyota di quinta generazione, mai così efficiente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2022