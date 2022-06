Lancia: "Prima full electric nel 2024. Ed è solo l'inizio"

ZERO 1 Articoli

Dal 2028, in vendita soltanto elettriche al 100%. La timelime del brand illustrata da Juri Derochi, Direttore Marketing Lancia Italia

Parola d'ordine: programmazione. Un passo alla volta, uno ogni due anni. Alla svolta ''green'' imposta dalla Ue, il marchio Lancia è preparato. ''Nel 2024 debutterà il primo modello elettrico, mentre dal 2026 - spiega a MIMO Juri Derochi, Direttore Marketing Lancia per il mercato Italia - lanceremo esclusivamente nuovi prodotti 100% elettrici. Fino al 2028, anno in cui l'intera gamma sarà a emissioni zero''. Guarda la nostra video intervista dal Milano Monza Motor Show: ai piedi del Duomo, ecco Ypsilon Alberta Ferretti, l'eleganza fatta citycar.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 16/06/2022