Nissan Ariya: il crossover elettrico sbarca al MIMO 2022

Nissan sbarca al MIMO (Milano Monza Motor Show 2022) con Ariya, il crossover coupé 100% elettrico. Una ''prima'' d’eccezione, che dà la possibilità ai tanti appassionati di conoscere dal vivo Ariya, protagonista della Première Parade condotta da Marco Toro Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia (qui il nostro approfondimento). Ariya è esposta in Piazza Duomo e disponibile nell’area test drive allestita in Piazza Castello.

Il logo di Nissan Ariya

TEST DRIVE La prova su strada è l’occasione ideale per conoscere al meglio le caratteristiche di Ariya, equipaggiata con un sistema propulsivo e tecnologie di guida di ultima generazione. Grazie al suo design moderno ed elegante, Nissan Ariya ha conquistato prestigiosi premi internazionali, come: l’iF Design Award e il Red Dot Award. Uno stile magnetico esaltato da un powertrain ecologico ed efficiente. La seconda edizione del Milano Monza Motor Show è uno degli eventi internazionali di riferimento per gli appassionati di motori. I visitatori potranno partecipare al test drive di Ariya scaricando il pass dal sito del MIMO, e recandosi a Piazza Castello nei giorni dell’evento.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/06/2022