Nissan Qashqai e-Power, i prezzi del crossover “elettrico a benzina”

Arriva finalmente in Italia la versione “elettrica a benzina” di Nissan Qashqai che sfrutta la tecnologia e-Power, di cui ci siamo occupati qualche settimana fa (qui il nostro approfondimento).

Aperti gli ordini per Nissan Qashqai e-Power

Indistinguibile dalle motorizzazioni a benzina tradizionali, Nissan Qashqai e-Power è mossa da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia, e si comporta in tutto e per tutto come una full electric. La differenza, rispetto a una BEV tradizionale, è che la batteria (di piccole dimensioni) che alimenta il motore viene caricata esclusivamente da un motore endotermico a benzina, un 1.5 tre cilindri da 158 CV che funge da vero e proprio generatore di corrente. I consumi dichiarati per questo powertrain sono di 5,4 litri di benzina ogni 100 km, per un’autonomia di oltre mille km con un pieno, ed emissioni di 122 g/CO2 ogni km. La velocità massima è di 170 km/h, con uno “0-100” km/h coperto in 7,9 secondi.

Aperti gli ordini per Nissan Qashqai e-Power: visuale di 3/4 posteriore

VEDI ANCHE

L’energia prodotta dal motore termico viene inviata a un inverter che la trasforma in corrente: da qui può essere trasmessa alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. In nessun caso, però, la potenza termica viene trasmessa direttamente alle ruote. Un’unità di controllo ottimizza i flussi di energia, verificando lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di potenza, cercando di tener spento il più possibile il motore a benzina. Come ogni buona elettrica che si rispetti, in fase di rilascio dell’acceleratore o in frenata, il motore elettrico converte l’energia cinetica in energia elettrica, che ricarica la batteria. Nissan Qashqai usa anche la tecnologia e-Pedal già vista su Leaf, che permette di accelerare e rallentare utilizzando solo il pedale dell’acceleratore.

Aperti gli ordini per Nissan Qashqai e-Power: visuale di 3/4 anteriore

Come per le altre motorizzazioni, Nissan Qashqai e-Power è disponibile in cinque allestimenti:

Acenta - 36.270 euro

- 36.270 euro Business - 36.800 euro

- 36.800 euro N-Connecta - 39.230 euro

- 39.230 euro Tekna - 41.720 euro

- 41.720 euro Tekna+ - 45.020 euro

Il crossover compatto giapponese può già essere ordinato presso le concessionarie della rete Nissan. Le prime consegne sono previste per il prossimo mese di ottobre.

Motore Elettrico sincrono a magneti permanenti Potenza 190 CV (140 kW) Coppia 330 Nm Batteria 1,97 kWh Motore termico 3 cilindri, 1.497 cc Potenza unità termica 158 CV (116 kW) Coppia unità termica 250 Nm Capacità serbatoio 55 litri Trazione anteriore Diametro di sterzata 11,1 metri Massa 2.180 kg Consumi 5,4 l/100 km Emissioni 122 g/CO2 km Velocità massima 170 km/h Accelerazione 7,9 secondi

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/06/2022