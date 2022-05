Dal Polo Nord al Polo Sud, un'avventura targata Nissan Ariya

SE ELETTRICITÀ FA RIMA CON AVVENTURA Chi lo dice che un’auto elettrica non è la più adatta per affrontare lunghi viaggi? E quando diciamo lunghi, intendiamo roba da 30.000 km o giù di lì tutti d’un fiato, per di più non su strade battute dal traffico o ben servite dalla rete di ricarica. Un pregiudizio che Nissan vuole sconfessare, infatti la Casa giapponese ha annunciato la sua partnership con l'avventuriero britannico Chris Ramsey per intraprendere la prima avventura di guida completamente elettrica al mondo, dal Polo Nord magnetico al Polo Sud. In partenza a marzo 2023, l'audace spedizione Pole to Pole vedrà Ramsey e il team su una Nissan Ariya e-4FORCE con trazione integrale viaggiare per oltre 27.000 chilometri attraverso diverse regioni e continenti con temperature previste che vanno da -30⁰C a 30⁰C.

Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud: la preparazione del SUV elettrico DA NORD A SUD DELLA TERRA Ramsey sarà la prima persona a guidare da un polo all'altro attraversando l'Artico, passando per il Nord, Centro e Sud America, prima di arrivare in Antartide. Il percorso affronterà alcuni degli scenari più belli del mondo, dai paesaggi glaciali innevati alle insidiose scalate delle montagne e alle vaste dune del deserto; Pole to Pole, raggiungerà territori inesplorati e mozzafiato. “Siamo orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Chris Ramsey e il team di spedizione Pole to Pole”, ha affermato Asako Hoshino, vicepresidente esecutivo di Nissan, responsabile globale del marketing e delle vendite. “Il nuovissimo SUV crossover Ariya completamente elettrico ti consente di andare oltre, più facilmente e in tutta comodità. E con la tecnologia di controllo e-4ORCE che fornisce stabilità e trazione migliorate su una varietà di superfici, sappiamo che sarà il partner perfetto per Chris e il suo team nel loro impegnativo viaggio completamente elettrico”. Questa avventura supporta Nissan Ambition 2030, la visione a lungo termine dell'azienda per potenziare la mobilità con l'elettrificazione al centro del progetto.

VEDI ANCHE

Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud: l'avventuriero Chris Ramsey di Pole to PoleUNA ARIYA PRONTA ALL’AVVENTURA In preparazione per le condizioni estreme del viaggio, la Nissan Ariya sarà modificata con elementi di irrobustimento adatti al trekking, pneumatici e sospensioni per affrontare l’off-road più impegnativo. Una seconda Nissan Ariya e-4ORCE non modificata fungerà da veicolo di supporto in tutte le Americhe. Il SUV a batterie giapponese ha debuttato circa un anno fa e in Italia sono stati aperti gli ordini il mese scorso. Può montare batterie da 63 kWh oppure 87 kWh con autonomia dichiarata fino a 520 km e potenza di 306 CV. La più potente versione e-4ORCE ha un’autonomia di 493 km nel ciclo combinato WLTP e la tecnologia di trazione integrale gestisce con precisione la potenza erogata e le prestazioni in off-road, per il massimo della sicurezza su ogni superficie stradale.

Nissan Ariya dal Polo Nord al Polo Sud: un viaggio lungo oltre 27.000 kmL’AVVENTURA NEL SUO DNA Questa non è la prima spedizione completamente elettrica per Chris Ramsey. Nel 2017, lui e la moglie Julie sono diventati la prima squadra a completare il Mongol Rally su un veicolo 100% elettrico. I due hanno viaggiato per oltre 16.000 chilometri attraverso più località in 56 giorni a bordo di una Nissan LEAF. Chris Ramsey, fondatore di Pole to Pole, ha commentato: “La nostra missione è dimostrare che i veicoli elettrici possono affrontare gli ambienti più difficili, dal freddo pungente dei poli alle giungle calde e umide del Sud America, e dimostrare che possono soddisfare le esigenze quotidiane mantenendo una guida esaltante si mogni strada e in tutto il mondo. È fantastico vedere un marchio globale così importante e innovativo collaborare con la nostra spedizione”. Non resta che augurare buon viaggio al team e seguire l’avventura di questo intrepido Indiana Jones moderno attraverso i suoi canali social e quelli di Nissan. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2022