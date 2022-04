Nissan Ariya, il SUV elettrico che non arriva mai. Nuovi ritardi

Se il mercato auto fosse un palcoscenico teatrale, alle vicende che interessano Nissan Ariya assegneremmo indubbiamente l'opera più celebre del repertorio di Samuel Beckett. E al SUV elettrico che arriva, non arriva, arriva ma con un po' di ritardo rispetto all'orario pattuito, il ruolo di protagonista ombra. ''Aspettando Godot'' il titolo naturale della telenovela che ormai da anni accompagna il debutto di Ariya, un e-SUV troppo avanzato per seguire un iter classico. In Giappone avrebbe debuttato in questi giorni. Salvo dover dare buca l'ennesima volta e schedulare un nuovo appuntamento con il pubblico.

Nissan Ariya, un SUV ''sfuggente''

CHIP FACTOR In patria, la data di lancio della versione di serie - una limite edition è già regolarmente in vendita da gennaio, ma i volumi sono assai inferiori - è ora fissata per il 12 maggio 2022. A costringere Nissan a rinviare nuovamente la commercializzazione del suo primo SUV a batterie, secondo modello 100% elettrico in assoluto dopo la best seller Leaf, è sempre la stessa maledetta causa, ovvero il collo di bottiglia delle forniture dei chip, un ingrediente del quale Ariya - tra evoluti sistemi di infotainment digitali e sofisticate centraline propulsori - va ghiotto. La speranza è che i ritardi nella produzione, che per ora si riverberano sull'offerta giapponese, non comportino ulteriori slittamenti del debutto in Europa. Che se tutto va bene, resta in programma per l'estate 2022. Con buona approssimazione, il mese di luglio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/04/2022