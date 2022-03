Nuova Nissan Ariya: il SUV elettrico alla prova del crash test (video)

AUTO DISTRUTTE PER PROTEGGERE TUTTI Sicurezza prima di tutto. Questo l’input dei costruttori di auto quando si parla di un nuovo modello e qualsiasi auto che esce dalle catene di montaggio, statene certi, ha superato le prove distruttive dei crash test. E sebbene preparare un'auto per una prova distruttiva richieda molto tempo, la parte a cui i ricercatori sono interessati dura appena un millesimo di secondo. Per Nissan, l’istante che fissa in un attimo il lavoro di sviluppo durato anni si svolge presso il Centro tecnico ad Atsugi, in Giappone. Lì, un team di ingegneri lavora per garantire che i suoi veicoli siano pronti per essere sottoposti a severi crash test in tutto il mondo e, ovviamente, per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione per mantenere gli occupanti al sicuro.

Nuova Nissan Ariya: i crash test sono severissimi per un veicolo elettrico UNA SFIDA DIFFICILE MA SUPERATA Per la nuova Nissan Ariya, il SUV elettrico appena nato, la sfida è ancora più grande. A differenza della maggior parte dei modelli, l'Ariya monta un enorme pacco batteria sotto il pavimento, che deve essere tenuto al sicuro insieme agli occupanti. Ciò significa che le struttura sviluppata per l’altra elettrica, la Leaf, è stata adottata e migliorata per l'ultimo SUV a zero emissioni del costruttore. Nissan afferma che l'Ariya è stata sottoposta a test di sicurezza più severi rispetto a quanto richiesto dagli enti di controllo dei vari Paesi, per garantire che gli accumulatori non subiscano danni a seguito di un impatto. Guardate questo video molto interessante, che spiega più di tante parole quali sono le procedure e i severi test a cui si è dovuto sottoporre il nuovo SUV Nissan.

ANALISI SCRUPOLOSE PER LA MASSIMA SICUREZZA “Più di cento punti vengono valutati sull’Ariya”, ha affermato Gen Tanabe del Passive Safety Evaluation Group. “Poiché l’Ariya sarà venduta in molti mercati, condurremo più di 400 test dalle prime fasi di sviluppo al lancio sul mercato”. A tal fine, il SUV è sottoposto a crash test frontali, laterali e posteriori, insieme a crash test con pedoni per garantire che il veicolo sia in grado di essere venduto in tutti i mercati che Nissan ha previsto. Insieme alla tecnologia di sicurezza passiva, Nissan afferma che sta anche sviluppando una tecnologia di sicurezza sempre più attiva come parte del suo “Nissan Safety Shield”. Con ciò, spera di mantenere i passeggeri al sicuro non solo grazie a una solida struttura di sicurezza, ma evitando del tutto gli incidenti.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/03/2022