I COLORI DEL FUTURO Nissan presenta la gamma colori per il suo nuovo SUV elettrico Ariya (qui le specifiche sull'aerodinamica). Le tinte cromatiche del crossover a zero emissioni consistono in quattro opzioni monotono e sei bicolore. Le tecnologie di verniciatura utilizzate, oltre a conferire lucentezze originali ad Ariya, sono pensate appositamente per ridurre sensibilmente il livello di emissioni inquinanti.

LINGUAGGIO FUTURISTICO Il team di designer, responsabile della verniciatura dell’auto, ha cercato di rappresentare l'essenza di Ariya sviluppando due tinte inedite: Akatsuki Copper e Aurora Green. “L'ingegnosità rappresentata da Nissan Ariya ci ha ispirato un approccio completamente nuovo per il design del colore […] Ariya è la massima espressione della mobilità elettrica Nissan e una chiara indicazione per il futuro del design EV. Abbiamo lavorato duramente per introdurre un linguaggio di design futuristico e tecnologico per i colori, analizzandoli nel dettaglio per creare l'abbinamento perfetto al carattere innovativo di Ariya”, ha dichiarato Lesley Busby, Colour Manager di Nissan Design Europe.

ISPIRAZIONE Akatsuki Copper ricorda la brillantezza del sorgere del sole e il suo aspetto metallico rievoca la conducibilità elettrica del rame. L’Aurora Green si ispira ai colori dell’aurora boreale, con una sofisticata miscela di toni diversi fa sì che il colore appaia verde o viola a seconda dell'angolo da cui lo si osserva. Nella tinta Pearl Black c'è invece un pigmento completamente nuovo, sviluppato per enfatizzare la profondità del colore e renderlo più attraente. Per il White Pearl sono state impiegate tecniche di produzione avanzate che regalano ad Ariya (qui il video dei test su strada) un tono pulito e nitido.

ECOSOSTENIBILITÀ Le tinte bicolore, con tetto nero a contrasto, garantiscono un livello di profondità senza precedenti. Lesley Busby, Colour Manager di Nissan Design Europe ha commentato: “Sappiamo che il bianco e il nero sono alcuni dei colori più popolari tra gli automobilisti europei e con Ariya li abbiamo ulteriormente migliorati. La qualità e l'attenzione ai dettagli, tipici di tutta la nostra gamma colori, permetteranno ai nostri clienti di sperimentare la nuova era del design del colore Nissan.” Grazie alle innovazioni che hanno migliorato la sostenibilità della linea di verniciatura, Nissan ha introdotto tinte a base d'acqua con temperature di posa inferiori che accorciano i tempi di applicazione del colore. Questo ha semplificato l'intero processo, riducendo la produzione di anidride carbonica del 25%.