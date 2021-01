IN AZIONE Era il settembre scorso quando Nissan Ariya venne presentato al mondo. Il SUV coupé elettrico della Casa giapponese è stato ora immortalato durante la prima prova su strada, proprio nel Paese del Sol Levante. Trovate il breve video di Ariya in azione nella nostra gallery.

LA PROVA SU STRADA Ariya, impegnato sulle strade di Atsugi, in Giappone, esce dunque allo scoperto. Si tratta della prima apparizione in movimento per il crossover coupé 100% elettrico di Nissan, sviluppato su una nuova piattaforma EV che promette una guida fluida e silenziosa. Il SUV sarà disponibile con trazione anteriore e trazione integrale e-4orce, dove i due motori elettrici, uno per ogni asse, forniscono potenza in modo intelligente ad ognuna delle 4 ruote.

MANCA POCO Il debutto su strada di Nissan Ariya lascia ben sperare in merito al suo arrivo: i primi ordini dovrebbero aprirsi a breve, mentre le consegne del SUV elettrico sono attese per la seconda metà del 2021. Restate connessi.