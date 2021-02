INTEGRALISTA Elettrico è filosofia di vita. Propulsore, batterie, ma anche design e materiali. Gli organi interni, ma anche la cura dell'aspetto fisico. Manifesto stilistico e tecnologico del percorso Nissan verso la mobilità a emissioni zero, Ariya anche il SUV più aerodinamico di sempre della storia del brand giapponese. Coefficiente di resistenza pari a 0,297: in attesa del debutto sul mercato (estate 2021), ecco come gli ingegneri hanno plasmato Ariya con l'aiuto del dio del vento.

LA METÀ DI MILLE Dalle linee della carrozzeria modellate con maniacale precisione ai condotti dell'aria posizionati dopo attenti studi. Dal sottoscocca, allo shield frontale. Tutto, su Ariya, contribuisce a perfezionare l'aerodinamica e a favorire l'operato del motore elettrico. E se l'autonomia raggiungerà valori straordinari, il merito non è soltanto delle batterie ad alta tensione. ''Rispetto al valore di 500 km comunicato nel 2020, prevediamo come l'omologazione ufficiale - afferma Marco Fioravanti, VP Product Planning di Nissan Europe - confermi un ulteriore aumento dell'autonomia''.

GIOCO DI SQUADRA ''Con il crescente passaggio alla mobilità elettrica, i test aerodinamici - spiega Sarwar Ahmed, Aerodynamics and Aeroacoustics Engineer del Nissan Technical Centre Europe in Gran Bretagna - stanno diventando sempre più importanti, dato che l'aerodinamica dei veicoli elettrici è direttamente collegata alla loro efficienza. Minore resistenza aerodinamica e una migliore stabilità permettono di guidare per distanze maggiori prima di dover ricaricare''.

COMING SOON Presentato a luglio 2020, Nissan Ariya sarà dunque in vendita a metà 2021, sublimando l'esperienza del brand giapponese nell'elettrico e candidandosi come alternativa ''green'' al termico Qashqai, a sua volta in fase di progressiva elettrificazione. ''Aerodinamica, elevate prestazioni, tecnologie di connettività, design rivoluzionario: Ariya - dichiara Helen Perry, Responsabile Electric Passenger Cars & Infrastructure di Nissan Europe - è il risultato di uno sforzo globale. Le aspettative del pubblico non saranno disattese''.